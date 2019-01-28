Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
28.01.19 14:05

"Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого": активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 января, под зданием Киевской городской государственной администрации прошел митинг в защиту Киевского Дома актера.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, актеры и художники пикетировали КГГА с требованием сохранить здание Дома актера (расположен в центре Киева в кенассе, спроектированной архитектором Городецким), а также сохранить саму организацию, которая на данный момент арендует здание. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Купол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион. ФОТО

По словам активистов, в здании кенассы планируется провести реставрацию, а в связи с этим власти не хотят продлевать арендный договор с Домом актера, который сейчас расположен в данном здании.

Активисты требуют обнародовать проект реставрации здания, создать рабочую группу по данному вопросу, а также продлить договор аренды с Домом актера.

Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 01
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 02
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 03
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 04
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 05
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 06
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 07
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 08
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 09
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 10
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 11
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 12
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 13
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 14
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 15
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 16
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 17
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 18
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100