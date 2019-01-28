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28.01.19 22:55

Судьи Антикоррупционного суда присягнут в марте, а дела начнут рассматривать в апреле, - замглавы ВККС Щотка. ВИДЕО

Победители конкурса на должности судей Антикоррупционного суда принесут присягу в марте 2019 года.

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка, информирует Цензор.НЕТ.

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"13 февраля мы заканчиваем собеседования, ну я надеюсь, в отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд, и 15 февраля стоят последние собеседования по кандидатам в апелляционную палату этого Антикоррупционного суда", - рассказал он.

Далее ВККС направит рекомендации по кандидатам в Высший совет правосудия.

"Я не думаю, что у коллег будут веские причины медлить. И рассмотрев уже кандидатуры после нас, они уже внесут свои представления президенту, и президент в марте месяце сможет спокойно оценить кандидатов", - сказал Щотка.

Он отметил, что уверен в том, что в марте судьи Антикоррупционного суда принесут присягу. В то же время он "не думает", что в марте Антикорсуд начнет рассматривать дела. Заместитель главы ВККС считает, что это может произойти уже в апреле.

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"Здание для Антикорсуда уже есть, материальная база тоже", - сказал Щотка, добавив, что после приведения к присяге судьи должны решить только организационные вопросы, в частности избрать председателя суда и запустить автоматизированную систему документооборота суда.

Напомним, 28 января ВККСУ и международный совет экспертов завершили специальные совместные заседания в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд. В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.

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