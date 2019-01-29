Бурные овации, цветы и статуэтка коня Главнокомандующему: туркменские силовики, преклонив колени, приветствуют президента. ВИДЕО
На расширенном заседании Государственного совета безопасности 25 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подвел итоги работы силовых ведомств в 2018 году и вручил новые звания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, силовики, прелонив колени, приветствовали Туркменбаши, тщательно записывали все сказанное президентом и с восточной благодарностью принимали его подарки. В ответ туркменские силовики подарили Бердымухамедову статуэтку коня.