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29.01.19 11:34

Бурные овации, цветы и статуэтка коня Главнокомандующему: туркменские силовики, преклонив колени, приветствуют президента. ВИДЕО

На расширенном заседании Государственного совета безопасности 25 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подвел итоги работы силовых ведомств в 2018 году и вручил новые звания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, силовики, прелонив колени, приветствовали Туркменбаши, тщательно записывали все сказанное президентом и с восточной благодарностью принимали его подарки. В ответ туркменские силовики подарили Бердымухамедову статуэтку коня.

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