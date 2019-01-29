Это общие тезисы, с которыми сложно спорить: дьявол, как показывает опыт, кроется в деталях, - Тука о плане Сайдика по Донбассу. ВИДЕО

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - заявил Г.Тука в эфире "112.Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Поэтому, по его словам, комментировать план, о деталях которого ничего не известно, пока не стоит.

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"Например, меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом (произойдет. – Ред.) выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии. И таких вопросов очень много", - сказал замминистра.

Он проинформировал, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений – о всех подробностях надо спрашивать у представителей Организации.

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Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.