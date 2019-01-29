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29.01.19 16:00

"Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко выступил на форуме "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", на котором действующий Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что примет участие в выборах главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Луценко начал свое выступление со слов, что ему как генпрокурору запрещено законом агитировать за кандидатов от любой политической силы.

"Почему же я здесь? В первую очередь потому, чтобы заверить, что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех. И каждый член любой команды, который попытается получить победу незаконным способом, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершенного преступления. Но главная причина, почему я здесь, это то, что я люблю свою Украину", - заявил Генпрокурор.

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