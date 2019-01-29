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29.01.19 16:39

"Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО

Писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Господин президент, уважаемая публика, я скажу коротко", - начал Подервянский, сразу вызвав аплодисменты и улыбки у присутствующих. - "Есть такая северная лисичка, с белым пушистым хвостиком. Вспомнили? Она может появиться на нашей территории. Так вот, чтобы она у нас не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня тут. Потому что у меня есть дочка Анастасия и внук Тимур. Я все сказал".

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