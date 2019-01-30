"Есть что-то действительно сенсационное. Об этом должны узнать!" - первый эксклюзивный фрагмент фильма о Голодоморе "Гарет Джонс". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, его опубликовало издание Variety 28 февраля.

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"Мы хотели рассказать о тех кругах ада, с которыми столкнулся Джонс, противодействуя суровой реальности своим идеализмом, молодостью и мужеством, просто и прямолинейно. Снимая фильм, мы понимали, что рассказываем важную историю, которая вне времени. Но только сейчас мы поняли, насколько актуален сегодня этот рассказ о фейковых новостях, альтернативной реальности, коррупции в СМИ и равнодушии людей. Сегодня нет недостатка в коррумпированных конформистах и эгоистах; нам не хватает таких, как Оруелла и Джонса. Вот почему мы вернули их к жизни", - отмечает в комментарии режиссер ленты Агнешка Холланд.

Премьера ленты состоится в рамках конкурсной программы нынешнего Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 7 по 17 февраля. Украинский релиз ленты намечен на осень 2019 года.

Как отмечалось ранее, триллер "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд – фильм совместного производства Польши (Film Produkcja), Украины (Kinorob) и Великобритании (Boy Jones Films).

По сюжету фильма, в 1933 году валлийский журналист Гарет Джонс знакомится в Москве с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на жестокость советского режима. Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: жесткую цензуру, массовые репрессии и Голодомор.

Фильм основан на реальных событиях.

Съемки проходили в Киеве и Киевской области, где отсняли сцены путешествия главного героя по советской Украине. Часть сцен действие которых происходит в Москве, была снята в Харькове. Также ленту снимали в Польше и Шотландии.

Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Общий бюджет ленты – 262 млн грн, из них доля Госкино – 26 млн грн.