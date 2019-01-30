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30.01.19 17:04

"Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет. ВИДЕО

Сотрудники Нацполиции предъявили 50-летней харьковчанке обвинение в изготовлении и распространении порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, женщина сняла квартиру в Немышлянском районе, где "обслуживала" мужчин, снимала все это на мобильный телефон и продавала видео через Интернет и социальные сети.

"Подозреваемая зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и за материальное вознаграждение предоставляла пользователям сети услуги порнографического характера. Также женщина общаться с другими пользователями сайта и предлагала им продажу видеопродукции и изображений порнографического характера с ее участием и участием других лиц", - рассказали в полиции.

При обыске в квартире правоохранители изъяли интимные игрушки и 22 тысячи гривен.

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