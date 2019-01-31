Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология". ВИДЕО

Эту проблему обсудили на Международном водном форуме в Яремче, который собрал руководителей и специалистов водоканалов, городских голов и представителей международных финансовых организаций и прошел под вопросом: "А что украинцы будут пить завтра?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ассоциацию водоканадов Украины".

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"Для того, чтобы в Украине состоялась модернизация систем питьевого водоснабжения и водоотведения как минимум на уровне каждой общины должно быть стратегическое видение инвестиционной программы. Что на местном уровне нужно сделать на перспективу: год, три, пять, 20, 30 лет", - подчеркивает Елена Бабак, депутат Верховной рады.

Первое, на чем настаивают представители отрасли, - это необходимость ускорить разработку стратегии развития. Второй шаг – тотальная инвентаризация всех сетей города и создания единой геосистемы, для того, чтобы знать, какие сети требуют первоочередных замен. Третий – это вопрос тарифной политики. Необоснованные тарифы приводят к тому, что водоканалы фактически заблокированы, все средства направляются на выживание. Четвертый, не менее важный вопрос - это кадровая проблема.

"Водоканалы находятся в очень сложном состоянии: 70% требует замены сетей, очень высокая энергоемкость по очистке сточных вод. Поэтому нам и нужна стратегия развития. Чтобы государство четко сказала: что мы делаем водоканалам "паспорта", чтобы наша отрасль стала понятна миру, - комментирует Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология". - Есть очень много иностранных экологических фондов, которые готовы в нас инвестировать. Есть иностранные институты, которые готовы давать дешевые кредиты, но они к нам не идут. И это не из-за инфляционных причин. Причина только в том, что у нас нет стратегии, а потому нет доверия".

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Наиболее обидно, что в плане технологий и доступа к ним, сегодня проблем нет. Но в развитие вмешивается политика. И государственные средства идут на спортивные площадки для мажоритарщиков, а не решение стратегического для страны вопросы – водоснабжение и водоотведение.

В таких условиях отдельные водоканалы таки пробуют развиваться. Как пример изменения в водоканалах Ивано-Франковска и Тернополя. Однако положительный опыт Тернополя и Ивано-Франковска единичный. Всемирный банк и другие международные организации готовы к сотрудничеству. Преградой становится нежелание изменений у самих украинцев.

"Государство – это мы. Надо нам определить эти правила предложить и утвердить и двигаться этими правилами", - подытоживает призыв представителей водоснабжающей отрасли президент Ассоциации водоканалов Украины Дмитрий Новицкий.