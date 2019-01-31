Останки украинского воина Олега Алексанича, погибшего в 2014 году под Иловайском, перезахоронили на Днепропетровщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

Олег Иванович Алексанич 29.05.1993 года рождения, уроженец села Вишневое Днепропетровской области, сержант, командир боевой машины-командир отделения 17-й отдельной танковой бригады, который погиб 29.08.2014 года в районе села Новокатериновка Старобешевского района Донецкой области во время выхода по так называемому "зеленыму коридору" из Иловайского котла.

Олег Алексанич с побратимами ехал в машине "Газель", которая сопровождала бронированную группу 17-й танковой и 93-й механизированной бригады, которая двигались в сторону с. Новокатериновка с севера. Неподалеку от Новокатериновки колонна попала под перекрестный огонь российских танков, бронированных машин и пехоты. Тяжело раненного Олега побратимы вытащили из "Газели", но дальнейшая его судьба была неизвестна.

Тело сержанта Алексанича 31 августа 2014 забрали 8-й медротой и 2 сентября того же года вместе с телами 87 других погибших в т.н. Иловайскому котле, было доставлено в морг города Запорожье. Сначала он был похоронен на Кушугумскому кладбище.

У него остались родители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останки украинского воина, Олега Алексанича, погибшего под Иловайском, перезахоронят на Днепропетровщине 31 января. ФОТО