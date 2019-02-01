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01.02.19 10:42

"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - пьяный львовянин за рулем BMW повредил два автомобиля и пытался уехать от полицейских. ВИДЕО

Львовские патрульные после погони задержали пьяного водителя, который во время движения повредил два автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львовщины, информацию об автомобиле BMW 520, водитель которого движется с нарушением ПДД, правоохранители получили по линии 102.

Обнаружили машину на улице Хуторовка. Водитель проигнорировал требование остановиться. Во время погони беглец столкнулся с автомобилем Skoda и протаранил Chevrolet. Полицейским удалось заблокировать нарушителя на одной из львовских улиц.

39-летний водитель BMW оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспресс-тест показал 3,32 промилле, при допустимых 0,2.

"Вибачте мені, будь ласка, бо я напився і мозги не соображають", - заявил нарушитель полицейским.

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