С начала войны на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, - Минобороны. ВИДЕО

"Согласно имеющейся информации, на сегодня с начала периода конфликта погибло не менее 2,5 тыс. человек мирных граждан. Из них 2,4 тыс. лиц – это взрослые и, к сожалению, имеем 242 погибших ребенка", - сказал М.Комиссаров на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По его словам, общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне до 10 тыс. человек. Из них около 2 тыс. лиц – это дети.

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М.Комиссаров отметил, что основные причины поражения гражданских – это мины, снаряды и предметы, которые взорвались. Это составляет примерно 30-35% всех случаев травмирования и смерти гражданских.