ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко. ВИДЕО

Об этом в эфире "Прямого" заявил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", - рассказал Луценко.

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Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа", - пояснил Луценко.

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