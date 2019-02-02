Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", год назад военнослужащему ССО ВС Украины Константину поставили диагноз "мультиформная глиобластома левой височной доли с преимущественно гипертензивным ходом, Grade IV".
"Сейчас Константину нужны деньги на курс химиотерапии. А это минимум 6 курсов лечения, цена каждого из них от 20 000 гривен. Обращаемся к вам за помощью, чтобы спасти жизнь военнослужащему. Потому больше всего, он стремится вновь защищать Украину", - говорится в сообщении.