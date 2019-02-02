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02.02.19 21:57

Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении. ВИДЕО

Год назад у военнослужащего ССО ВС Украины Константина обнаружили рак головного мозга четвертой степени. Сейчас ему нужны деньги на курс химиотерапии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", год назад военнослужащему ССО ВС Украины Константину поставили диагноз "мультиформная глиобластома левой височной доли с преимущественно гипертензивным ходом, Grade IV".

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"Сейчас Константину нужны деньги на курс химиотерапии. А это минимум 6 курсов лечения, цена каждого из них от 20 000 гривен. Обращаемся к вам за помощью, чтобы спасти жизнь военнослужащему. Потому больше всего, он стремится вновь защищать Украину", - говорится в сообщении.

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