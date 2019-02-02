Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное на youtube-канале МВД.
"Я не думаю, что кто-то рискнет занять пост в стране через подтасовки и нарушения. Я не думаю, что хорошая идея в этот момент времени обкатывать технологию и ущемлять прессу. Я не думаю, что это хорошая идея - отстранить главу общественного телевидения, непонятным способом. Мы сейчас внимательно за этим смотрим. О законности процедуры отстранения я думаю, что там есть в чем разобраться. Точнее скажу больше, я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за 2 месяца до выборов", - заявил Аваков.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.