Полиция и дорожные службы будут круглосуточно охранять яму на трассе Одесса-Киев для предотвращения ДТП. ВИДЕО

Временный пост установили в Николаевском районе возле села Новогригорьевка, где накануне из-за воронки полуметровой глубины произошла масштабная автотроща - столкнулись сразу 11 машин, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Инспекторы заставляют весь транспорт притормаживать, чтобы изуродованные в аварии машины могли убрать с дороги, а дорожники – постоянно будут подсыпать опасную воронку. На трассе густой туман, поэтому водители, несмотря на знаки, не всегда успевают затормозить перед ямой.

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"Такую большую я первый раз вижу. Я давненько тут не ездил – хочу сказать, что на Киев немножечко лучше ехать", - рассказал крымчанин Исмаил Халиков.

"Там на дороге еще есть несколько таких ям, но сегодня мы уже понимаем, что в Одессе мы будем хорошими клиентами шиномонтажа. Это очень перспективный бизнес в Украине на ближайшие пять лет", - считает киевлянин Левон Петросян. О том, что здесь недавно произошла масштабная авария, напоминает разбитый металлический отбойник, всюду разлитое топливо и разбросанные детали автомобилей. Фура Валерия была десятой, которая попала в массовую трощу, ее чудом не выбросило с дороги в пропасть. Теперь приходится буксовать, потому что разбитый автомобиль сам не едет. "Я, значит, ухожу вот так слева, бьюсь об прицеп, перед бусом прохожу и вылетаю на парапет. И морда висит вот так: по самые задние колеса машина висела в пропасть", - говорит водитель разбитой фуры Валерий Кучеренко.

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На дороге работают дорожники – смесью из камней и песка засыпают яму, которая была на полметра глубиной. Дедовскими методами с помощью черпака заравнивают следы от колес на свежей подсыпке. Бригадир Сергей говорит – так делают ежечасно. "Будет подсыпаться яма, засыпается щебеночной смесью пока предварительно. Не позволяют делать погодные условия – вы же видите, чтобы класть асфальт, нужны соответствующие условия, чтобы качество было нормальное", - говорит он. Люди работают в опасности, потому что не все реагируют на ограничительные знаки, поэтому полиция притормаживает машины и предупреждает об опасности впереди. Полиция и дорожники будут дежурить круглосуточно, пока погода будет туманной. Затем этот участок трассы перекроют на капремонт.