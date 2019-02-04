Требуем создать ВСК по факту вмешательства в выборы в Украине: Кремль готовит фальсификации, - Бурбак. ВИДЕО

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета, сообщили в пресс-службе НФ.

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По его словам, фракция требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в украинские выборы со стороны России.



"Мы должны защитить выборы от московского вмешательства. Кремль, кроме войны и пропаганды, готовит фальсификацию выборов", - отметил он.



"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ в Украине", - подчеркнул Максим Бурбак.



Он обратился к народным депутатам и председателям депутатских фракций с призывом подавать свои кандидатуры в состав ВСК.



"Я обращаюсь к народным депутатам: не бойтесь, не бойтесь агентов врага, бойтесь оценки избирателей в октябре! Приобщайтесь к созданию ВСК. Обращаюсь к руководителям фракций и групп - подавайте своих представителей в состав ВСК. На сегодня только одна фракция подала своих представителей", - отметил парламентарий.



"Народный фронт" все равно не допустит выборов по сценарию Кремля, а с каждого из вас спросят избиратели, журналисты, активисты, историки. Спросят за слабость, пассивность и двойные стандарты ", - подчеркнул руководитель фракции.



Максим Бурбак также обратился и к президенту Украины: "Народный фронт" обращается и к главе государства. Господин Президент, освободите Украину от кума Путина. Этот кум не освобождает украинских заложников - он захватывает заложников".