"Смотрели на девушек, платили деньги и получали интимные услуги", - после "ряда негласных следственных действий" полиция закрыла стриптиз-клуб в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, развлекательное заведение находилось в Подольском районе Киева.

"К нам поступила оперативная информация о деятельности на территории Подола - в центральной его части, заведения, в котором оказываются интимные услуги. Нами был проведен ряд негласных следственных действий и задокументирован соответствующий факт. Все происходило следующим образом: граждане, приходившие в заведение, смотрели на танцующих молодых девушек, после чего, заплатив определенные деньги, уходили в комнату, где им оказывались услуги интимного характера", - рассказал начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.

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