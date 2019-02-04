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04.02.19 20:42

В МинВОТ подготовили видеоинструкцию, как голосовать внутренне перемещенным лицам. ВИДЕО

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц напоминают, что в соответствии со статьей 70 Конституции Украины право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения восемнадцати лет.

Инструкция для ВПЛ обнародована на сайте ведомства, пишет Цензор.НЕТ.

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"В связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым и части территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины МинВОТ и программой "Советник по вопросам ВПЛ" создан разъяснительный видеоролик для внутренне перемещенных лиц о необходимых шагах для реализации своего Конституционного избирательного права", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, необходимо:

  1. Лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав;
  2. Написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования;
  3. Лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования;
  4. Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение;
  5. В случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру.

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