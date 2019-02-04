В МинВОТ подготовили видеоинструкцию, как голосовать внутренне перемещенным лицам. ВИДЕО

Инструкция для ВПЛ обнародована на сайте ведомства, пишет Цензор.НЕТ.
"В связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым и части территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины МинВОТ и программой "Советник по вопросам ВПЛ" создан разъяснительный видеоролик для внутренне перемещенных лиц о необходимых шагах для реализации своего Конституционного избирательного права", - говорится в сообщении.
Согласно рекомендациям, необходимо:
- Лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав;
- Написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования;
- Лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования;
- Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение;
- В случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру.