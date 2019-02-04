Аласания ждет, что Набсовет НОТУ переголосует вопрос о его отставке в открытом режиме. ВИДЕО

Об этом Аласания заявил в эфире "Нині вже" на Громадському, передает Цензор.НЕТ.
"Если будет сбор всего Наблюдательного совета, если они открыто скажут, в чем именно (причина отставки. - Ред.), и если они проголосуют открыто - вопросов нет", - отметил Аласания.
Он отметил, что много вопросов к процедуре голосования о расторжении контракта с ним: "Закрытое - раз, нет обвинений - два и нет половины людей, которые должны были голосовать там. То первое - будет в суд иск, но только для того, чтобы начать разбираться".
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.