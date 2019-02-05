Большое количество людей в Украине на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше, чем внешняя агрессия, - это абсолютная правда", - отметил он.

"Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударила больше всего", - подчеркнул Президент.

Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность или учиться, или выехать за границу. Он подчеркнул, что сейчас несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.

"Об этом надо честно говорить с людьми", - сказал Президент.

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Среди причин такого положения, Порошенко назвал войну: "Когда государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан".

Также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.

"На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам изменить в Украине власть", - сказал он.

По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире - рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", - сказал он.

"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что растет количество новых предприятий, построенных в Украине.