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05.02.19 11:00

Парубий пригрозил депутатам отключать микрофон, если услышит агитацию вместо обсуждения законопроектов. ВИДЕО

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая 10-ю сессию Верховной Рады во вторник в Киеве.

"Когда я буду видеть на заседании Верховной Рады Украины, что во время обсуждения проектов законов кто-то не обсуждает закон, а ведет предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон. Я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит", - сказал Парубий.

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Напомним, сегодня начала работу 10-я сессия Верховной Рады Украины VIII созыва. На открытии присутствуют члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а также представители дипломатических миссий.

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