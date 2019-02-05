Инициируем обращение Рады о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, - Бурбак. ВИДЕО

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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Он подчеркнул, что после принятия изменений в Конституцию относительно необратимости курса на ЕС и НАТО Верховная Рада должна принять и постановление об обращении к НАТО относительно ПДЧ.



"Кроме внесении изменений в Конституцию мы инициируем официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе или иного юридически обязательного ускоряющего механизма членства. Сегодня мы зарегистрируем проект соответствующего постановления", - сказал он.



"В 2008 году Арсений Яценюк как спикер парламента подписал обращение к НАТО о ПДЧ вместе с Президентом и Премьером. Тогда" регионалы "заблокировали парламент. Через 10 лет мы должны дать зеленый свет плану действий по членству в НАТО. И Украина будет членом НАТО", - подчеркнул руководитель фракции.



Максим Бурбак подчеркнул, что НФ последовательно выступает за курс Украины в НАТО и ЕС.



"Народный фронт" последовательно выступает за закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Мы требуем проголосовать за это на этой неделе. Это реализация воли украинского народа - большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО.



"Евроатлантическая интеграция Украины - безальтернативный и необратимый курс, который начал Премьер Яценюк в 2014 году", - подчеркнул руководитель фракции.



"Очевидно, что подмоги требует не только Украина. В усилении нуждается и само НАТО. Сила этого Альянса в коллективной безопасности. Это опора свободного мира", - подчеркнул Максим Бурбак.



"Украине нужен план-график евроатлантической интеграции. Сегодня парламент и Кабмин настойчиво выполняют план реформ для Ассоциации и зоны свободной торговли с Евросоюзом. Правительство Арсения Яценюка в рекордные сроки выполнило План действий по безвизу. Вот как должна работать власть! Точно так же мы выполним план для членства в НАТО ", - резюмировал руководитель фракции.