Моральный дух военнопленных моряков очень высок, но физическое состояние ухудшается, - Денисова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Прямой" сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сейчас у нас противоречивая информация от адвокатов, посещающих наших военнопленных в том числе и те, кто были ранеными и нет. Мы знаем, что есть тревожные вести по Терещенко, Беспальченко, Зинченко их состояние здоровья ухудшается, это также касается Артеменко, Эйдера, Сороки", - рассказала Денисова.

Говоря о военнопленном Эйдере, омбудсмен отметила, что в результате обследования у него обнаружен гепатит Б.

В то же время, по словам Денисовой, Эйдер мог заболеть из-за оперативного вмешательства.

"Причины - у него было ранение, было оперативное вмешательство. Я думаю, что это возможно из-за оперативного вмешательства", - отметила омбудсмен.

По ее словам, "моральное состояние моряков очень высокое, они держатся, считают себя военнопленными, не дают никаких показаний".

"Безусловно физическое состояние ухудшается в таких условиях, как рассказывает Российская Федерация, "очень красивых", но подтверждения этому нет. Безусловно это наносит ущерб для их здоровья", - подчеркнула омбудсмен.

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Напомним, у самого молодого из военнопленных украинских моряков Андрея Эйдера обнаружили вирус гепатита В и С.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.