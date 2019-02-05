"Нелегитимно по всем канонам православия. Решение от 1686 года о передаче этой церкви московскому патриархату безотзывное", - Лавров о создании ПЦУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров и назвал такие действия Константинополя "глумлением над историей" и попыткой "отвадить народы России и Украины от того, чтобы они дружили".

"Там абсолютно нелигитимное решение было по всем канонам - по канонам невмешательства государства в церковную жизнь и по канонам самого православия, потому, что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду московскому патриархата, оно безотзывное", - сказал Лавров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия сделает все": Лавров заявил о максимальной поддержке Мадуро перед лицом санкций США