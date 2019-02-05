Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
05.02.19 14:35

"Нелегитимно по всем канонам православия. Решение от 1686 года о передаче этой церкви московскому патриархату безотзывное", - Лавров о создании ПЦУ. ВИДЕО

Решение о создании единой поместной церкви в Украине "абсолютно нелигитимно по всем канонам".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров и назвал такие действия Константинополя "глумлением над историей" и попыткой "отвадить народы России и Украины от того, чтобы они дружили".

"Там абсолютно нелигитимное решение было по всем канонам - по канонам невмешательства государства в церковную жизнь и по канонам самого православия, потому, что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду московскому патриархата, оно безотзывное", - сказал Лавров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия сделает все": Лавров заявил о максимальной поддержке Мадуро перед лицом санкций США

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100