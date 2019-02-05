"Мог проснуться, мог и не проснуться!", - три девушки в столице пытались отравить мужчину клофелином. ВИДЕО

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Полицейской волны" на телеканале "Еспресо".

"Только сегодня в себя пришёл, нормально себя почувствовал, а до этого вообще ничего не помню. Просто заснул, мог проснуться, мог не проснуться ", - рассказывает 39-летний Виталий. В компании столичных клофелинщиц он провел какие-то 10 минут, впрочем едва не погиб.

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Поздним вечером 28-го января житель Левобережья возвращался домой. Рядом с продуктовым рынком "Фестивальный" Виталий познакомился с тремя чернявыми девушками и согласился выпить за компанию. Через некоторое время Виталию стало плохо, он начал терять сознание. Киевлянина спасла скорая

"Он поступил в тяжелом состоянии, прошел через интенсивную терапию", - вспоминает состояние пациента заведующая Отделением токсикологии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Когда молодой человек пришел в себя, выяснилось, что у него пропал кошелек, мобильный телефон и ценное кольцо. Общая сумма ущерба, нанесенного уличными разбойница, составляла около десяти тысяч гривен.

По горячим следам полиция задержала группу клофелинщиц. 30-го января в Деснянском суде столицы злоумышленницам выбирали меру пресечения. На скамье подсудимых трое девушек. Двое уже ранее судимы за аналогичные преступления. Одна из задержанных 33-летняя Анна Чебан уже фигурировала в громком уголовном деле клофелинщиков. Летом 2017-м году Анну и ее приспешников задержали под Киевом. Практически все подозреваемые были в родственных связях.

"Выезжали в Одессу, хвастались что есть там над чем поработать, есть результат!", - вспоминает промысел преступной группы клофелинщиков следователь Днепровского управления полиции Роман Вечирка.

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По предварительной информации мужьяы вывозили своих жен в центр города и в другие людные места на так называемые "криминальные заработки". Девушки знакомились с богатыми мужчинами, предлагали вместе выпить, незаметно подсыпали в напитки сильнодействующие лекарства, а когда жертва теряла сознание обчищали до нитки.

На то время преступной группе инкриминировали меньшей мере семь преступных эпизодов, среди которых разбой и убийство. Слушание этого дела уже восемь месяцев продолжается в Голосеевском суде столицы. Подсудимые девушки определенное время находились под домашним арестом, но потом санкцию смягчили. Мужья же обвиняемых, трое кровных братьев, среди которых и муж Анны Чебан, больше года как прописаны в Лукьяновском СИЗО.

В конце 2018 года суд смягчил подсудимым мужьямм санкцию, позволил выйти под домашний арест, при условии уплаты залога в несколько сотен тысяч гривен. Но деньги за одного из братьев семья подсудимых так и не внесла. Говорят, жены обвиняемых снова взялись за преступный промысел, чтобы собрать деньги на залог своим родным. Впрочем, не исключено, что у девушки просто не было другого заработка.

"У нас обычаи цыганские чтоб женщины ходили думали, торговали, а мои невестки только один бог знает чем они занимались" - недавно убеждала родственница подсудимых девушек. Нынешний же арест своих невесток женщина не комментирует.

Деснянский суд столицы оставил трех раз задержанных девушек под стражей на 60 суток. Дальнейшую судьбой отчаянных заработки теперь определят сразу два столичных суда. Следствие по этому делу продолжается.

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