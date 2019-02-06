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06.02.19 12:34

"Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.

Видео Анатолий Штефан

"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.

Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.

Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!, - украинские воины подбили из ПТРК Стугна-П вражескую бронемашину на Донбассе 01
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

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Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.

"Объединенные силы продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов с целью недопущения прорыва, удержания занимаемых рубежей и сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - добавили в пресс-центре ОС.

Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!, - украинские воины подбили из ПТРК Стугна-П вражескую бронемашину на Донбассе 02

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