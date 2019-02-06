"Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.
Видео Анатолий Штефан
"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.
Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.
Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.
Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.
"Объединенные силы продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов с целью недопущения прорыва, удержания занимаемых рубежей и сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - добавили в пресс-центре ОС.