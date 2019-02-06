Атака на команду Супрун - это попытка вернуть Украину в пропасть прошлого, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он отметил, что именно это правительство сформировало команду Минздрава во главе с Ульяной Супрун. Они представили видение изменений и начали их вводить. Но с первого дня их атакуют, пытаясь повесить на них весь негатив предыдущих лет.

Между тем глава правительства отметил, что за последние годы реализованы крупные программы. Он привел примеры программы "Доступные лекарства", по которой уже выписаны около 31 млн рецептов, изменена система закупки лекарств и следовательно ликвидированы коррупционные схемы, идет достройка клиники "ОХМАТДЕТ", развивается сеть кардиоцентров.

Как отметил премьер-министр, неотремонтированная палата в районной больнице - "это не вина Ульяны Супрун". Наоборот, правительство разрабатывает и внедряет различные механизмы, чтобы отремонтировать палаты, дать возможность оснастить больницы, повысить качество медицинских услуг и обеспечить достойные зарплаты врачам.

"Я вижу тренд, обвиняют тех, кто хочет что-то изменить, - сказал Гройсман. - Но нас это не остановит. Будем идти дальше - у нас большие планы. Мы поддерживаем команду Министерства здравоохранения, которая реализует реформу. И нам нужен конечный результат".

Он также сообщил, что дал поручение чиновникам подготовить обращение в суд, чтобы восстановить справедливость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун: Решение суда о моем отстранении блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин в медучреждения

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.