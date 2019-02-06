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06.02.19 16:18

"Парубий - глава ВР, Пашинский тоже бегал с автоматиком и рассказывал, как нужно делать все красиво", - Янукович назвал свою версию виновных в расстреле Майдана. ВИДЕО

Беглый экс-президент Виктор Янукович заявил, что в расстреле Майдана были заинтересованы его организаторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Янукович ссылается на свидетельства "группы снайперов", участвовавших в тех событиях и уверяет, что к расстрелу протестующих причастны Андрей Парубий и Сергей Пашинский.

"Группы снайперов, которые принимали участие в этих расстрелах, дают конкретные показания и называют конкретных людей, фамилии. Например, Андрея Парубия, который сегодня является главой Верховной Рады, Сергея Пашинского, который там бегал с автоматиком и рассказывал, как это нужно все делать красиво", - заявил Янукович.

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