Девочки-подростки избили ровесницу, полиция Житомира начала проверку. ВИДЕО

Видео избиения опубликовал в Facebook пользователь по имени Артур Малиновский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", – говорится в сообщении.

Видео прокомментировала представитель ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

"К выяснению личностей всех участниц этого видео подключились сотрудники ювенальной превенции полиции. Событие зарегистрировали по сообщениям в соцсетях в Житомирском отделе полиции. Девочка в синей куртке очень похожа на постоянную подопечную. Сейчас проверяем эту информацию. О результатах сообщим", – написала она.

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В комментарии спикер ГУНП уточнила, что происшествие зарегистрировано сегодня, 6 февраля. Она также отметила, что по состоянию на 6.02 заявления от потерпевшей девочки и ее родных в правоохранительные органы не поступало.

Позже 6 февраля начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко написал, что личность девочки-обидчицы (на видео в синей куртке) установлена.

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"На появление видео с дракой несовершеннолетних девушек мы отреагировали незамедлительно. Практически, уже сейчас ювеналы общаются с обидчицей. Ей 14 лет и она проживает с бабушкой. Лишь в 2018 год девушка трижды убегала из дома. Личности остальных участниц мы еще устанавливаем, в том числе потерпевшей. По имеющейся сейчас информации, они не являются ученицами одной школы. О результатах всех наших мероприятий и проверок обязательно проинформируем", – написал Печененко.

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Напомним, 19 января в силу вступил закон о противодействии буллингу. Наказание для виновных составляет штраф в сумме 850–1700 гривен или от 20 до 40 часов общественных работ.