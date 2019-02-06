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06.02.19 17:57

"Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина. ВИДЕО

5 февраля в Москве женщины, которые называют себя ведьмами и входят в оккультную организацию "Империя сильнейших ведьм", провели обряд в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

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Причиной проведения обряда стало то, что, по мнению ведьм, Путин требует магической поддержки.

"В стране ситуация тяжелая, и мы хотим поддержать президента теми силами, которые есть", - говорит ведьма Ирина.

На вопрос, почему тяжелая ситуация и с кем борется Путин, она отвечает: "Со всеми, кто на него нападает. И мы хотим, чтобы эти злопыхатели замолчали".

"Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные - проклятые враги, враги проклятые!" - такое проклятие подготовили ведьмы для врагов, однако, так и не смогли объяснить, кого имеют в виду.

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