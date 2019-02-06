Стоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета. ВИДЕО

Присутствующие утвердили решение, согласно которому цену на проезд в метрополитене с 7 февраля повысят до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен за поездку, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

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"Да, в Киеве по 8 гривен метро. Повышение не касается стоимости столичного метро. В КП "Харьковский метрополитен" есть убытки за 2018 год", - заявил директор Департамента экономики и коммунального хозяйства Михаил Фатеев

На заседание исполкома пришли представители ОО "Харьковский антикоррупционный центр". Они держали в руках плакаты с надписями: "Сервис сначала, 8 гривен - потом".

Решение вступит в силу завтра, после официального обнародования, сообщил изданию заместитель городского головы Михаил Фатеев. Нынешние тарифы, как утверждают в мэрии, не соответствуют экономически обоснованным.

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В метрополитене называют несколько причин подорожания проезда. Чуть больше половины стоимости - средства, которые идут на обслуживание оборудования. 21% от новой цены на проезд - расходы на зарплату. Также на подорожание влияют затраты на энергоресурсы.

Напомним, цены на проезд в городском электротранспорте раз повышали в марте 2018 года. Тогда стоимость выросла на одну гривну: в метро - до пяти, в трамваях и троллейбусах - до четырех. Необходимость изменения тарифов чиновники объяснили повышением минимальной зарплаты и подорожанием стоимости электроэнергии.