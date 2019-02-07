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07.02.19 01:54

Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом. ВИДЕО

Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на речь президента Трампа "О состоянии государства".

Видео опубликовало издание Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

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"В речи говорится о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - отметил конгрессмен в Twitter.

Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом 01

Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу, отмечает Радіо Свобода.

На этот раз многие женщины-конгрессмены выбрали белый наряд для участия в событии. Таким образом они чествовали движение суфражисток в США, которые сто лет назад добились права голосования для женщин в этой стране.

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