Конгрессмен США Паскрелл пришел на выступление Трампа с украинским флагом. ВИДЕО

Видео опубликовало издание Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
"В речи говорится о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - отметил конгрессмен в Twitter.
Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу, отмечает Радіо Свобода.
На этот раз многие женщины-конгрессмены выбрали белый наряд для участия в событии. Таким образом они чествовали движение суфражисток в США, которые сто лет назад добились права голосования для женщин в этой стране.