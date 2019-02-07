"Банзай!" - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ко Дню Северных территорий (ежегодный японский праздник) активисты Национального корпуса пикетировали Министерство иностранных дел Украины с целью поддержать Японию, которая с 1945 года борется против России из-за оккупации Южных Курил.

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"Украина должна признать РФ оккупантом японской территории! Таким образом мы сможем на дипломатическом уровне открыть второй фронт борьбы против общего агрессора! " - заявили организаторы акции.

Активисты скандировали японский аналог приветствия "Слава Украине!" - "Тэнно хэйка банзай!" / "天皇陛下万歳" ("Десять тысяч лет императору")

К митингующим вышел представитель министерства, которому активисты передали свои требования.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ