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07.02.19 15:40

"Банзай!" - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса провели под зданием Министерства иностранных дел акцию "Курилы - Японии, Крым - Украине!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ко Дню Северных территорий (ежегодный японский праздник) активисты Национального корпуса пикетировали Министерство иностранных дел Украины с целью поддержать Японию, которая с 1945 года борется против России из-за оккупации Южных Курил.

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"Украина должна признать РФ оккупантом японской территории! Таким образом мы сможем на дипломатическом уровне открыть второй фронт борьбы против общего агрессора! " - заявили организаторы акции.

Активисты скандировали японский аналог приветствия "Слава Украине!" - "Тэнно хэйка банзай!" / "天皇陛下万歳" ("Десять тысяч лет императору")

К митингующим вышел представитель министерства, которому активисты передали свои требования.

Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 01
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 02
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 03
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 04
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 05
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 06
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 07
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 08
Банзай! - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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