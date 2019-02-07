"Лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. В конечном итоге - это для людей. Тщательнее нужно", - Путин об уничтожении "санкционки". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время форума "Деловой России" в Москве.

"Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому, что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. Звучит не очень комфортно и благообразно, но с точки зрения экономики в целом, а значит создания факторов развития и так далее... В конечном итоге - для людей... Вот мы в свое время начали ограничивать доступ гуманитарной помощи из-за границы. Казалось бы чего плохого? Присылают молоко и присылают. Идите с молочниками поговорите. Они скажут: "Вы че с ума сошли? Мы тогда предприятия должны будем закрыть, людей сократить и зарплату перестать платить. Тщательнее нужно", - сказал Путин.

Смотрите также: Три чиновника, три свидетеля, оператор и тракторист на многотонном бульдозере уничтожают три "антисанкционные" гусиные тушки в Татарстане. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сволочи! Я хочу в отпуск в Барселону!" - в России сорваны рейсы авиакомпаний из-за санкций, пассажиры в истерике. ВИДЕО