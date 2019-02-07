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07.02.19 18:11

Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента. ВИДЕО

Нардепы-члены партии "Сила людей" Остап Еднак и Наталья Веселова призвали представителя партии на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства.

Соответствующее заявление сделали нардепы на видео, которое распространил в Facebook Остап Еднак.

"Мы прекращаем поддержку Дмитрия как кандидата. Призываем Дмитрия снять кандидатуру", - отметили нардепы.

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Напомним, сегодня, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

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