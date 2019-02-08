"Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети журналистка Наталья Седлецкая.

"Экспертизу рюкзаков, закупленных МВС Надежда проводила по запросу НАБУ. Бугрова обнаружила много дефектов производственного характера и установила реальную стоимость рюкзаков в размере 555 гривен. В то время, как министерство заплатило за них в 5 раз дороже - 2899 гривен за штуку. После этого НАБУ вручило подозрение сыну главы МВД - Александру. Чем закончилось дело "рюкзаков Авакова" известно - его закрыли подчиненные Назара Холодницкого. А вскоре Нацполиция, подчиненная Авакову начала уголовное производство против Надежды Бугровой. Она якобы завладела 5 тысячами гривен. В конце февраля ее дело передадут в суд, а 8 февраля Министерство юстиции, которое возглавляет соратник Авакова Павел Петренко, планирует провести проверку ее работы как судебного эксперта", - пишет Седлецкая.

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Ситуацию в которой оказалась объяснила и сама Надежда Бугрова в своем интервью проекту "Схемы".

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"Они (ред.- сотрудники НАБУ), приехали, привезли постановления, образцы рюкзаков... Я заявку приняла, оформила входящее письмо и стала исполнять... Я каждый рюкзак описала по качеству. Соответствие техническим требованиям... Там было очень много производственных дефектов - фурнитура не соответствующая... Все это указывало на то, что данные рюкзаки произведены в условиях кустарного производства... Это профессия судебного эксперта-товароведа определять качество, способ производства и дефекты, допущенные в процесе производства", - рассказывает Бугрова.

Эксперту предлагали отказаться от своих выводов по "рюкзаках Авакова", но та отказалась.

"Я не могу это сделать. Вот это я была умная, когда писала эти выводы, а теперь стала дура и признаю их недействительными? Как? Как не защитить работу, которую ты сделал?", - говорит Бугрова.

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