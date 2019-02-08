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08.02.19 10:24

"Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова". ВИДЕО

Против судебного эксперта Надежды Бугровой открыли уголовное дело за "неправильную" экспертизу по делу "рюкзаков Авакова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети журналистка Наталья Седлецкая.

"Экспертизу рюкзаков, закупленных МВС Надежда проводила по запросу НАБУ. Бугрова обнаружила много дефектов производственного характера и установила реальную стоимость рюкзаков в размере 555 гривен. В то время, как министерство заплатило за них в 5 раз дороже - 2899 гривен за штуку. После этого НАБУ вручило подозрение сыну главы МВД - Александру. Чем закончилось дело "рюкзаков Авакова" известно - его закрыли подчиненные Назара Холодницкого. А вскоре Нацполиция, подчиненная Авакову начала уголовное производство против Надежды Бугровой. Она якобы завладела 5 тысячами гривен. В конце февраля ее дело передадут в суд, а 8 февраля Министерство юстиции, которое возглавляет соратник Авакова Павел Петренко, планирует провести проверку ее работы как судебного эксперта", - пишет Седлецкая.

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Ситуацию в которой оказалась объяснила и сама Надежда Бугрова в своем интервью проекту "Схемы".

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"Они (ред.- сотрудники НАБУ), приехали, привезли постановления, образцы рюкзаков... Я заявку приняла, оформила входящее письмо и стала исполнять... Я каждый рюкзак описала по качеству. Соответствие техническим требованиям... Там было очень много производственных дефектов - фурнитура не соответствующая... Все это указывало на то, что данные рюкзаки произведены в условиях кустарного производства... Это профессия судебного эксперта-товароведа определять качество, способ производства и дефекты, допущенные в процесе производства", - рассказывает Бугрова.

Эксперту предлагали отказаться от своих выводов по "рюкзаках Авакова", но та отказалась.

"Я не могу это сделать. Вот это я была умная, когда писала эти выводы, а теперь стала дура и признаю их недействительными? Как? Как не защитить работу, которую ты сделал?", - говорит Бугрова.

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