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08.02.19 17:14

"У нас нормально. Кто-то над нами стоит", - в Украине процветает уже 10 лет "запрещенный" игорный бизнес. ВИДЕО

В Украине процветает "запрещенный" 10 лет назад игорный бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта ЦРУ на телеканале 24.

Игорные заведения под вывеской "Лото" встречаются на каждом шагу. Там подают алкоголь и разрешают курить. Большинство игорных заведений работают по лицензии одного из самых больших операторов лотерей - компании "МСЛ". Однако в компании утверждают, что в Украине около 2000 тысяч нелегальных заведений, которые используют банеры компании незаконно. 

Впрочем, как выяснили журналисты, в легальных точках тоже не все легально. Речь идет о программном обеспечении. Лицензированные программы, часто заменяются игровыми платформами "Чемпион" и "Simple games", которые разработаны и управляются из России. В обмен за доступ к системе этих игр администраторы игровых залов платят разработчикам до 10% дохода. 

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