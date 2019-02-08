Дело о "рюкзаках Авакова": Минюст не смог проверить судебного эксперта Бугрову, потому что все документы ранее изъяла полиция. ВИДЕО

Министерство планировало проверить работу экспертно-исследовательского центра, в котором работает Бугрова, за последние 3 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам представительницы министерства, которая пришла проводить проверку, она впервые столкнулась с такой ситуацией.

"Я буду консультироваться с руководством Министерства юстиции, потому что у меня это впервые сегодня. Я приеду, привезу акт, познакомлю вас с актом о проверке, что у вас нет выводов, ничего нет", – отметила представительница ведомства Юлия Косовская.

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Эксперт Надежда Бугрова заявила, что готова предоставить документы, как только их вернут. Пока же она вручила Косовской письмо, в котором говорится о невозможности предоставить документы для проверки, потому что они уже изъяты полицией.

"Мне нечего скрывать. Минюст меня проверял в 2018 году, где-то больше полугода, мои работы лицензировали, была комиссия. 2018 год я почти не работаю, мне не дают рецензий, вызовов", – рассказала Бугрова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, против судебного эксперта Надежды Бугровой открыли уголовное дело. Бугрова считает, что дело возбудили в качестве мести за "неправильную" экспертизу по делу "рюкзаков Авакова". Эксперт оценила стоимость "рюкзаков Авакова" в 555 гривен в то время, как министерство заплатило за них в 5 раз дороже – 2899 гривен за штуку.

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По версии Нацполиции, Бугрова в 2013 году, проводя экспертизу по другому делу, использовала недействительные документы о собственной квалификации. А также получила за работу "средства в размере 5000 гривен, чем причинила материальный ущерб на указанную сумму".