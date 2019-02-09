В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что в одном из заведений в Соборном районе города неизвестные пытались подкупить посетителей. Среди них была женщина, которая записывала паспортные данные избирателей. После того, как посетители соглашались продать свой голос - им давали деньги. Сколько предлагали за продажу голоса - неизвестно.
Среди тех избирателей, которые согласились проголосовать за нужного кандидата на президентских выборах, были преимущественно женщины пожилого возраста.
На место происшествия выехали правоохранители. Они просмотрели видео с камер видеонаблюдения и опросили администратора, охранника и 5 посетителей.
По факту подкупа избирателей в полиции открыли уголовное производство. Им грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет.