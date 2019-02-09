Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
09.02.19 21:22

Бойцу 28-й ОМБр Черняку, раненому под Марьинкой, нужна помощь для операции на сердце. ВИДЕО

Старший солдат 28-й ОМБр Артем Черняк был ранен выстрелом снайпера в районе Марьинки.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям", после этого у бойца и появились боли в сердце.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцу войск спецназначения нужна помощь в лечении. ВИДЕО

Ему поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца".

"Чтобы преодолеть это заболевание, военнослужащий нуждается стентирование. Необходимо установить четыре стента. Семья Артема и мы просим вашей помощи, чтобы спасти настоящего защитника, любящего мужа и лучшего отца", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:
Карта ПриватБанка Фонд Мир и Ко (руководитель Гай Мирослав) 5169330512430387
PayPal mircofond@gmail.com

Также смотрите: С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Сергеем Гузенко простятся завтра на Херсонщине. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100