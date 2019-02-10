За неделю зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, - МВД. ВИДЕО

Об этом шла речь на совещании, состоявшемся 10 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

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"Количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день. Настаиваю на проведении превентивных мер по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он также заявил о необходимости взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что поставил четкую задачу перед руководителями ГУНП и заместителями по превенции по усиленному несению службы во время массовых мероприятий.

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"Начало недели было достаточно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться. В Житомире группа радикалов пытались проникнуть на сессию областного совета, но средства, которыми они это делали - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - рассказал Сергей Князев.

Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в президенты Украины.

Всего в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато 24 уголовных производства, составлено 118 административных протоколов.

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