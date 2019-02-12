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12.02.19 10:38

Ночью в Киеве сожгли машину матери депутата от "Свободы" Назаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве около 2 часов ночи подожгли машину матери депутата Киевского горсовета от "Свободы" Владимира Назаренко.

Автомобиль Тойота Ленд Крузер 100 неизвестные подожгли ночью с помощью зажигательной смеси, сообщает ВО "Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Машина была припаркована у дома на проспекте Победы, где зарегистрирован и проживает свободовец вместе с родителями.

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Депутат Назаренко отметил в Facebook, что случилось это около 1:50.

Ночью в Киеве сожгли машину матери депутата от Свободы Назаренко 01

"Пытаются запугать за принципиальную политическую позицию. Ответ националистов будет жесткий и точный! Враги нации получат по заслугам!" - отметил он.

В то же время в "Свободе" отметили, что рассматривают это нападение как расправу за активную общественно-политическую деятельность националиста и требуют от МВД расследовать преступление.

Объединение называет Назаренко ветераном АТО, командиром взвода батальона "Киевская Русь", а также борцом против незаконных застроек и российского бизнеса в Украине.

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