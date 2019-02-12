Ни один из кандидатов в президенты не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем строги ко всем одинаково, - Аваков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу МВД, об этом глава ведомства сообщил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV 11 февраля.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Есть информационные атаки на МВД, министра, на полицию, на главу полиции. Я их связываю с тем, что мы заняли принципиальную позицию, чтобы провести эти выборы без фальсификаций и подкупа. Возможно, кто-то ожидал другого, но мы заняли четкую позицию, независимо от того уровня провокаций или давления, который может оказываться на меня лично или полицию, или МВД по мере приближения к дате голосования. Вопрос срыва выборов посредством таких действий, такого рода рисков, я бы говорил, что это на уровне государственной измены. Потому что, это риск и угроза нашей независимости. И я, как гражданин, и как министр буду делать все, чтобы нашу независимость отстоять", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что ни один из кандидатов не получит от МВД никаких преференций.

"Мы будем строги ко всем одинаково. Мы не допустим подкупа и будем стоять четко на этой позиции", - подчеркнул Аваков.

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"У нас хватит сил, для того, чтобы выдержать эту информационную атаку и атаку дискредитацией. Чтобы там ни было, мы будем держать ситуацию под контролем", - добавил Аваков.

Напомним, ранее министр внутренних дел отметил, что в день голосования к охране общественного порядка и избирательной документации будет задействовано максимальное количество правоохранителей.

"Что касается возможных попыток ворваться на участок в масках или атаковать избирательную документацию - здесь мы будем проявлять жесткую позицию, законно. В день голосования на улицах также будет увеличено количество полицейских. Почти весь личный состав будет задействован в избирательном процессе. Схема расположения наших сил по всей стране такова, что мы везде сможем адекватно отреагировать", - сказал Аваков.