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12.02.19 13:21

Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО

Занимаемая Европейским союзом (ЕС) позиция относительно восстановления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей по Украине бесперспективна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.

Глава МИД РФ напомнил, что во второй половине нынешнего года Финляндия примет на себя председательство в ЕС.

"У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС, - отметил он. - С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию".

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Напомним, ранее Россия инициировала созыв 12 февраля заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

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