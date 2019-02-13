"Не рухай руками, бл#дь!" - двое мужчин напали на пограничника в ПП "Краковец" на границе с Польшей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, инцидент произошел сегодня на рассвете.
Два гражданина Украины на мікроавтобусе "Мерседес" украинской регистрации пытались выехать в соседнюю страну, но не предъявили пограничникам необходимый для пересечения границы международный страховой сертификат.
Возмутившись отказом в пересечении границы, мужчины вступили в спор с пограничником и совершили на него нападение. После этого заблокировались в своем автомобиле.
На место происшествия была вызвана полиция и после неоднократных предупреждений нарушителей достали из машины силой, выбив окно.