"Не рухай руками, бл#дь!" - двое мужчин напали на пограничника в ПП "Краковец" на границе с Польшей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, инцидент произошел сегодня на рассвете.

Два гражданина Украины на мікроавтобусе "Мерседес" украинской регистрации пытались выехать в соседнюю страну, но не предъявили пограничникам необходимый для пересечения границы международный страховой сертификат.

Возмутившись отказом в пересечении границы, мужчины вступили в спор с пограничником и совершили на него нападение. После этого заблокировались в своем автомобиле.

На место происшествия была вызвана полиция и после неоднократных предупреждений нарушителей достали из машины силой, выбив окно.

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