Миссия марсохода Opportunity официально завершилась: он работал 15 лет вместо запланированных трех месяцев. ВИДЕО

Летом 2018 года аппарат попал в песчаную бурю, после чего специалисты NASA потеряли с ним связь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. 13 февраля они в последний раз попытались восстановить управление марсоходом, но эта попытка, как и все предыдущие, была неудачной.

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Миссия Opportunity - более чем удачная миссия NASA. Аппарат совершил посадку на поверхность Марса 25 января 2004 года. Участники проекта рассчитывали лишь на 90 дней работы марсохода: он должен был изучать горные породы и грунт, в частности минералы, содержащиеся в них, которые могли бы доказать существование жидкой воды на Марсе в прошлом. Анализ данных с первого образца показал, что часть плато Меридиана когда-то была соленым озером.

За 15 лет ученые с помощью Opportunity составляли карты местности, изучали метеорит на поверхности планеты и многое другое. Аппарат застревал в песчаных дюнах и выбирался из них, а с 2008 года он передвигался задом наперед за технических проблем.

Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity прислал "прощальные" фото с хребта Веры Рубин и поехал в другое место.

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