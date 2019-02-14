"Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст і уряд Гройсмана", - украинские министры в День святого Валентина рассказали о любви. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Что такое любовь? Послушайте, что говорят украинские министры об этом чувстве. А я скажу так: любовь меняет мир и делает людей добрее. Берегите своих близких", - написал Гройсман.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Так, министр культуры Евгений Нищук сказал: "Любовь - это искренность, самопожертвование. Это вечность и единственное, что спасает нас от жестокости, которая есть вокруг".

"Любовь - это жена, это дети и, безусловно, Украина", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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По словам главы Минобразования Лилии Гриневич, "любовь - это то, что вдохновляет, мотивирует делать большие дела. Любовь является очень многогранной".

"Любовь - это выбор своего семейного врача для своей семьи, это вакцинация детей, чтобы защитить их здоровье, это забота о своем здоровье и здоровье своих детей. Без здоровья любви не будет", - сказала руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

"Любовь - это родство и близость. Поэтому предлагаю всем любить, а о документах подумает Минюст и правительство Гройсмана", - сказал министр юстиции Павел Петренко.

Как известно, День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных - праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин Римский

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.