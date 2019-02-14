Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили ВОП российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер Юрий Мысягин на своей странице на видеохостинге youtube.

Для уничтожения российских боевиков украинским воинам понадобился всего один выстрел из новейшего украинского ПТРК "Корсар". В результате удара был уничтожен опорный пункт, и расчет пулеметчиков.

В районе поселка Катериновка Луганской области, одна из позиций российско-террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из ВОПов противника, практически не замолкал. Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар", пулемет вместе с расчетом был уничтожен", - пишет Мысягин.

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