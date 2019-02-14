"Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фейковый митинг собрали журналисты редакции портала 057.ua после обращения ветерана АТО, который решил проверить "поведутся" ли на такой заработок харьковчане.
Всем предложили собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции.
"Никто из желающих заработать легкие деньги даже не додумался проверить, кто такой Оноприенко. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. По кровожадности он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило", - пишут журналисты.
Во время подготовки к митингу наемные сторонники выкрикивали лозунги "Оноприенко - это сила!" и "Оноприенко - будущее Украины", а в разговорах утверждали, что именно его хотят видеть следующим президентом.