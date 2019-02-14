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14.02.19 16:41

"Хочу именно его выбрать президентом", - харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку маньяка Оноприенко. ВИДЕО

Жители Харькова за 1000 гривен вышли на фейковый митинг в поддержку "кандидата" в президенты - известного маньяка Анатолия Оноприенко, который, к тому же, уже умер в житомирской тюрьме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фейковый митинг собрали журналисты редакции портала 057.ua после обращения ветерана АТО, который решил проверить "поведутся" ли на такой заработок харьковчане.

Всем предложили собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции.

"Никто из желающих заработать легкие деньги даже не додумался проверить, кто такой Оноприенко. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. По кровожадности он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило", - пишут журналисты.

Во время подготовки к митингу наемные сторонники выкрикивали лозунги "Оноприенко - это сила!" и "Оноприенко - будущее Украины", а в разговорах утверждали, что именно его хотят видеть следующим президентом.

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